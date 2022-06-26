Наразі зафіксоване падіння курсі на 2 копійки.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 2 копійки – до 35,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня ослабла на 5 копійок – до 37,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 35,00 грн за дол., євро – 36,70 грн за євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: