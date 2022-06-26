Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 2 копійки – до 35,60 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня ослабла на 5 копійок – до 37,60 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 35,00 грн за дол., євро – 36,70 грн за євро.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
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Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.