Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

Національний банк відпустив курс гривні у вільне плавання, коли буде працююча економіка, налагоджений український експорт і чітке розуміння щодо війни.

Про це повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми повернемося до довоєнної політики (плаваючого курсу гривні - УНІАН), коли буде працююча економіка, налагоджений український експорт та чітке розуміння щодо війни. З початку війни Нацбанк зафіксував курс гривні до долара та євро, адже на період війни таке рішення має більше переваг, ніж недоліків", - зазначив Фурман.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

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