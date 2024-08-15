Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,40 грн, євро – 45,50 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 15 серпня, знизився на 15 копійок – до 41,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 45,50 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 грн, євро – за курсом 44,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні залишився незмінним і становить 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні – 45,45 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

15 серпня готівковий курс долара до гривні в банках України знизився до 41,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

15 серпня аналітик Олексій Козирєв заявив, що серпень і осінь зі значним збільшенням геополітичних, військових та економічних ризиків не будуть спокійними на світовому та українському фінансових ринках.

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