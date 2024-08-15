Продати долар можна в середньому за курсом 41,55 грн, євро – 45,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 15 серпня, знизився на 5 копійок – до 41,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 45,70 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,15 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 18 копійок і складає 41,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,25 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні також подешевшав на 11 копійок і складає 45,50 грн/євро (курс продажу – 45,30 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 15 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,33 грн/дол. Так, порівняно з попереднім показником, гривня зміцнилася на 2 копійки. Курс гривні до євро було встановлено на рівні 45,55 грн/євро.

15 серпня аналітик Олексій Козирєв заявив, що серпень і осінь зі значним збільшенням геополітичних, військових та економічних ризиків не будуть спокійними на світовому та українському фінансових ринках.

Вас також можуть зацікавити новини: