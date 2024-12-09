Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, євро – 43,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 9 грудня, знизився на 9 копійок і в середньому становить 41,80 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,70 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,75 грн/дол., що на 5 копійок вище за показник п'ятниці, а продати долар можна за 41,71 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 12 копійок і складає 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 9 грудня, складає 99 547,87 дол., відійшовши від рекордного показника. У гривні її ціна сьогодні склала 4 136 026,45 грн.

Курс долара – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 9 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабилася: офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,86 гривень за один євро, тобто гривня знизилася на 5 копійок.

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