Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,86 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 9 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,86 гривень за один євро, тобто гривня знизилася на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,41/41,43 грн/дол., євро – 43,91/43,92 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 6 грудня, знизився на 10 копійок і становить 41,80 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,70 грн/дол., що на 10 копійок дешевше за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,65 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 2 копійки і складає 44,23 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: