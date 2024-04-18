Продати долар можна в середньому за курсом 39,40 грн, євро – 42,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 18 квітня, зріс на 9 копійок – до 39,89 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

Курс валют Київ

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок – до 39,85 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 39,74 грн.

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Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 42,90 грн/євро, а курс продажу – 42,72 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 18 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,55 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,06 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що курс долара в Україні на сьогодні повністю узгоджений Національним банком, і навряд чи регулятор підвищить цю планку вище 40 гривень за долар.

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