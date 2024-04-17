Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,06 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 18 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,55 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,06 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,54/39,56 грн/дол., євро – 42,09/42,20 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 17 квітня, зріс на 5 копійок і становить 39,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні, в свою чергу, не змінився і складає 42,85 грн за євро.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. Згідно з ним, із 2025 року курс долара до гривні поступово зростатиме і вже 2027 року переступить позначку в 50 гривень за долар. До кінця 2024 року середньорічний курс гривні до долара становитиме 41 грн/дол.

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