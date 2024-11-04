Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,14 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 5 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,14 грн/євро, тобто гривня втратила 17 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,44/41,46 грн/дол., євро – 45,20/45,20 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У понеділок, 4 листопада, готівковий курс долара до гривні в банках України подорожчав на 5 копійок і становив 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 44,80 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 4 листопада подорожчав на 2 копійки і становив 41,55 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,45 грн.

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