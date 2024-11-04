Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 44,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 4 листопада, подорожчав на 5 копійок і складає 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 45,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,80 грн за євро.

Який курс долара сьогодні у Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку подорожчав на 5 копійок і складає 41,55 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,54 грн). Курс готівкового євро в обмінниках збільшився на 14 копійок і складає 45,33 грн/євро (курс продажу – 45,20 грн/євро).

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Курс біткоїна до долара

Вартість біткоїна в доларах станом на сьогоднішній ранок складає 68 551,72 дол. У гривні ціна цієї криптовалюти сьогодні становить 2 825 841,74 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 4 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,29 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що ситуація на валютному ринку України на цьому тижні обіцяє бути комфортною. Щоденні коливання курсу будуть різноплановими, але незначними.

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