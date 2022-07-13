Курс гривні до євро сьогодні становить 38 грн/євро.

Курс гривні на готівковий долар в "Приватбанку" сьогодні ослаб на 30 копійок – до 37,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня подешевшала на 50 копійок до - 38 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,60 грн за дол., євро – 36,50 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 36,63 грн, а на єврові карткові розрахунки – 36,77 грн.

Курс гривні на готівковий долар у "ПриватБанку" вчора ослаб на 1 гривню 40 копійок - до 37,30 грн/дол. Щодо євро гривня подешевшала на 10 копійок - до 37,50 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна було за курсом 36,40 грн за дол., Євро – 36,30 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становив 36,50 грн, а на єврові карткові розрахунки - 36,63 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

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