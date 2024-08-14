Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,55 грн, євро – 45,55 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 14 серпня, зріс на 8 копійок – до 41,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 45,55 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 грн, євро – за курсом 44,55 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні залишився незмінним і становить 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні – 45,45 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

14 серпня аналітик Олексій Козирєв спрогнозував, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в більшості банків перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 40,65 до 41,65 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,80 до 41,55 грн/дол.

14 серпня готівковий курс долара до гривні в банках України зріс до 41,60 грн за долар в середньому. При цьому продати американську валюту в банках можна в середньому за курсом 41,15 грн за долар.

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