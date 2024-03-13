Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,76 грн, євро - 42,55 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 13 березня, зріс на 20 копійок і становить 38,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 42,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,20 грн, євро - за курсом 41,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 15 копійок і складає 38,76 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також подорожчав – на 13 копійок, до 42,55 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні у більшості кас банків до 15 березня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,80 до 38,85 грн/дол., а в обмінниках фінансових компаній - у межах від 37,90 до 38,75 грн/дол.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 29 копійок – до 38,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,76 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 31 копійку і складає 42,60 грн/євро (курс продажу – 42,35 грн/євро).

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