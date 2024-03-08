Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро – 42,19 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 8 березня, знизився на 10 копійок і становить 38,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 42,05 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,85 грн, євро – за курсом 41,05 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний – 42,19 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 8 березня, знизився на 10 копійок – до 38,50 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,05 грн за євро.

У столичних валютних обмінниках долар сьогодні також подешевшав – на 5 копійок, до 38,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,36 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс не змінився і складає 42,05 грн/євро (курс продажу – 41,90 грн/євро).

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