Продати долар можна в середньому за курсом 38,00 грн, євро – 41,45 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 8 березня, знизився на 10 копійок – до 38,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,05 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,45 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок – до 38,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,36 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс не змінився і складає 42,05 грн/євро (курс продажу – 41,90 грн/євро).

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Національний банк України встановив на п’ятницю, 8 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,08 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,49 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня валютний курс перебуватиме в рамках 38,8-39,9 грн/дол. та 41-43 грн/євро, а різниця між курсами купівлі та продажу складе до 0,5 грн у банках та до 1 грн в обмінниках.

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