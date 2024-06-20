Продати долар можна в середньому за курсом 40,49 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 20 червня, знизився на 3 копійки і складає 40,95 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,49 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінювався і складає 44,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні не змінився і складає 40,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,80 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні також незмінний - 44,20 грн/євро (курс продажу – 44,05 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 20 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,54 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,57 грн/євро, тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара в Україні в більшості кас банків поточного тижня до 21 червня перебуватиме в межах від 39,95 до 41,45 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 40,10 до 41,35 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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