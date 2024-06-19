Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,57 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 20 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,54 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, втратила в ціні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,57 грн/євро, тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,52/40,54 грн/дол., євро – 43,57/43,58 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 19 червня, подешевшав на 5 копійок і складає 40,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 44,25 грн за євро.

Згідно з червневим звітом НБУ про фінансову стабільність, в Україні зберігається дефіцит валюти. Нацбанк і надалі використовує інтервенції (купівля, продаж або обмін іноземної валюти на міжбанку) для збалансування ринку.

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