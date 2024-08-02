Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, євро – 44,38 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 2 серпня, зріс на 10 копійок і складає 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 45,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,38 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 7 копійок і складає 41,52 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,42 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 45,00 грн/євро (курс продажу – 44,83 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 2 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,14 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю знову встановлений на рівні 44,40 грн/євро.

За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, за всіма ознаками до кінця серпня на ринку може тривати "перепочинок", коли, приміром, курс долара, хоч і перебуватиме в нових межах (40,7-41,7 грн/дол.), однак на ринку, як і раніше, діятиме система валютних змін з незначними різновекторними коливаннями, що не загрожуватимуть неконтрольованим курсовим процесам.

Вас також можуть зацікавити новини: