Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,40 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 2 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,14 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта залишилася на попередньому рівні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю знову встановлений на рівні 44,40 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,16/41,18 грн/дол., євро – 44,43/44,44 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,30 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс також на 15 копійок і складає 45,00 грн/євро (курс продажу – 44,79 грн/євро).

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що до кінця серпня на ринку може тривати "перепочинок", коли, приміром, курс долара, хоч і перебуватиме в нових межах (40,7-41,7 грн/дол.), однак на ринку, як і раніше, діятиме система валютних змін з незначними різновекторними коливаннями, що не загрожуватимуть неконтрольованим курсовим процесам.

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