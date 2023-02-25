Курс гривні до євро сьогодні становить 42,00 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок – до 39,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 42,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,30 грн за дол., євро - 41,30 грн за євро.

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Курс гривні в Україні під час війни - що відомо

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

При цьому директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко вважаэ, що до 26 лютого глобальні зміни в курсі долара в Україні не очікуються й торгуватиметься в межах від 39 до 41,5 гривні за одиницю. За його словами, на формування курсу в березні можуть позитивно вплинути й інші фактори, такі як валютні надходження за експорт, обсяги міжнародної "енергетичної" та воєнної допомоги для подолання наслідків ворожих атак та успіхи ЗСУ.

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