Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,69 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 2 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,64 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також значно подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 43,69 грн/євро, тобто гривня послабилася на 42 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,65/40,68 грн/дол., євро – 43,71/43,72 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, економічні експерти вважають, що в перший тиждень липня на валютному ринку буде спокійно. Можливе зростання курсу долара буде незначним та короткочасним.

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки прогнозує зростання курсу долара до понад 45 гривень. Так, середній курс гривні до долара у 2025 році очікується на рівні 45 грн/дол., у 2026 році – 46,5 грн, у 2027 – 46,4 грн.

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