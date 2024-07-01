Основним стримуючим фактором економічного розвитку є руйнація енергетичних потужностей України.

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки прогнозує зростання курсу долара до понад 45 гривень, а також уповільнення зростання економіки наступного року. Документ опублікував народн6ий депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Так, згідно з декларацією, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) прогнозується на 2,7% у 2025 році з подальшим прискоренням у 2026 році до 7,5% та уповільненням до 6,2% у 2027 році.

"У середньостроковому періоді очікується прискорення економічного зростання валового внутрішнього продукту з 2,7 відсотка у 2025 році до 6,2 відсотка в 2027 році. Основним стримуючим фактором економічного розвитку є руйнація енергетичних потужностей України, відновлення яких вимагає значних ресурсів та часу", – йдеться у документі.

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Що стосується зростання споживчих цін, то Кабмін прогнозує інфляцію на рівні 9,5% річних у 2025 році, 10,4% – у 2026, 5,9% – у 2027 році. Слід зазначити, що у держбюджеті на 2024 рік закладено показник інфляції у 9,7%.

"Уповільнення темпів зростання внутрішніх цін здійснюватиметься в умовах відновлення економічної активності та насичення ринку товарами вітчизняного виробництва, створення ефективного конкурентного середовища шляхом прискорення інтеграції у спільний ринок ЄС, підвищення дієвості та прозорості державної допомоги суб’єктам господарювання, покращення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, переходу до інноваційної моделі економічного розвитку", – зазначають в уряді.

Середній курс гривні до долара у 2025 році очікується на рівні 45 грн/дол., у 2026 році – 46,5 грн, у 2027 – 46,4 грн.

Економіка України – останні новини

У травні 2024 року ВВП України зріс на 3,7% у порівнянні із травнем минулого року: попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись. У підсумку за січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3% у порівнянні з таким самим періодом минулого року. Такі оцінки оприлюднили у Мінекономіки.

Раніше у Мінекономіки повідомили, що темпи відновлення економіки України пригальмували після ударів по енергетиці. Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела.

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