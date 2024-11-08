Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,49 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 11 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Про це йдеться на сайті НБУ.

Щодо європейської валюти гривня також трохи зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро від Національного банку України на понеділок встановлений на рівні 44,49 гривень за один євро. Таким чином гривня зміцнилася на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,31 грн/дол., євро – 44,46/44,46 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, 8 листопада готівковий курс долара до гривні в банках України знизився на 5 копійок й в середньому становить 41,65 грн за долар. Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, а євро - 44,35 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 8 листопада становив 41.60 грн за долар. Курс євро у банку в пʼятницю на рівні 45.05 грн за євро.

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