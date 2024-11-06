Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,34 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 7 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,46 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Про це йдеться на сайті НБУ.

Щодо євро гривня в свою чергу посилилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,34 грн/євро, тобто гривня зросла на 81 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,44/41,46 грн/дол., євро – 44,31/45,31 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, 6 листопада готівковий курс долара до гривні в банках України становив 41,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках можна в середньому за курсом 41,25 грн за долар.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 6 листопада, подорожчав на 5 копійок і становив 41,65 грн за долар. При цьому курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становив 41,67 грн, євро – 45,25 грн.

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