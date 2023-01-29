Курс гривні до євро сьогодні становить 43,70 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього дня - 40,55 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 43,70 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,05 грн за дол., євро – 43,00 грн за євро.

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Курс валют в Україні в умовах війни - що відомо

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країні був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Раніше директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько заявила, що найближчим часом курс валют в Україні не зазнає якихось серйозних змін. За її словами, в грудні в Україні обсяг валютних операцій очікувано зріс, в тому числі збільшилося і негативне сальдо таких операцій до 463 мільйонів доларів, проте курс гривні відреагував на ці тенденції дуже скромним зростанням.

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