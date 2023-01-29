Курс євро склав 43,45 грн/євро.

Курс готівкового долара в "ПриватБанку" сьогодні, 29 січня, залишився на рівні показника попереднього дня – 40,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також залишився на рівні попереднього дня - 43,45 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол., євро – 42,45 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,15 грн.

Курс валюти в Україні в умовах війни - що відомо

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У свою чергу в Міжнародному валютному фонді анонсували покращення економічного прогнозу щодо подій у світовій економіці. Ситуація стане сприятливішою вже в другій половині року.

Сприятливо на ситуації позначилися такі фактори, як: зниження коронавірусних обмежень з боку Китаю, бум американських зелених інвестицій, а також нормалізація європейської економіки після хвилювань, пов'язаних з агресією РФ проти України.

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