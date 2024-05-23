Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,00 грн, євро – 43,67 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 23 травня, зріс на 5 копійок – до 40,10 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав також на 5 копійок і складає 43,65 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн, євро – за курсом 42,65 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і становить 40,00 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний – 43,67 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 5 копійок і складає 40,15 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,05 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 43,65 грн/євро (курс продажу – 43,47 грн/євро).

Економіст Данило Монін прогнозує, що курс долара в Україні в червні варто очікувати в межах близько 39,5 – 40 грн/дол. За його словами, на сьогодні Національний банк змінив свою політику курсоутворення: з порівняно стабільної гривні регулятор перейшов у режим плавної керованої девальвації національної валюти.

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