Продати долар можна в середньому за курсом 39,70 грн, євро – 43,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 23 травня, зріс на 5 копійок – до 40,15 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,70 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс також на 5 копійок і складає 43,65 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,00 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 40,15 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,05 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 43,65 грн/євро (курс продажу – 43,47 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в Україні в червні варто очікувати в межах близько 39,5 – 40 грн/дол., прогнозує економіст Данило Монін. За його словами, такий курс можливий з огляду на низьку інфляцію, кращий експорт, ніж прогнозувалося, і плановий прихід зовнішньої допомоги.

Національний банк України встановив на четвер, 23 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,83 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,11 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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