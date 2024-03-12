Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,61 грн, євро - 42,37 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 12 березня, зріс на 5 копійок і становить 38,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 42,25 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,00 грн, євро - за курсом 41,25 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 15 копійок і складає 38,61 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також подорожчав – на 18 копійок, до 42,37 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 12 березня, зріс на 10 копійок – до 38,65 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 24 копійки і складає 42,34 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,70 грн за євро.

Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на рівні 38,38 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 24 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,96 грн/євро, тобто гривня послабилася на 26 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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