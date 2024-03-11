Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,96 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 12 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,38 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 24 копійки, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,96 грн/євро, тобто гривня послабилася на 26 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,39/38,43 грн/дол., євро – 41,96/41,98 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок – до 38,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 42,20 грн/євро (курс продажу – 42,05 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 8 березня, зріс на 10 копійок і становить 38,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 42,15 грн за євро.

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