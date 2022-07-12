При цьому в "ПриватБанку" курс долара вже перевищив курс євро.

Курс долара до євро вперше за 20 років торгуються 1:1.

Про це повідомляє видання Reuters.

"Євро впав до 20-річного мінімуму та наблизився до паритету по відношенню до долара через побоювання, що енергетична криза спрямує регіон у рецесію, тоді як американська валюта піднялася через очікування що Федеральна резервна система підвищуватиме ставки швидше та далі, ніж інші країни", - йдеться в повідомленні.

При цьому деякі українські банки станом на вівторок, 12 липня, вже купують долари дорожче за євро. Так, наприклад, в "ПриватБанку" євро можна продати за 36,30 грн, а долар - за 36,40 грн.

Як повідомляв УНІАН, курс євро до долара знаходиться на мінімумі за 20 років. Минулого тижня євро впав на 3,2% щодо долара, оскільки інвестори побоюються, що енергетична криза, викликана невизначеністю поставок газу з Росії, може схилити континент до рецесії.

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