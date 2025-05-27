"Листи щастя" від податкової: коли боротьба з "тінню" стає фарсом

У соцмережах почастішали скарги на листи від податкової: людей викликають для пояснень на підставі кількох переказів за продаж речей. УНІАН з'ясовував, чи має кожен продавець вживаного смартфона ставати підприємцем, і що з цим робити.

Останнім часом у соцмережах ширяться повідомлення від українців про те, що їм надходять "листи щастя" від Податкової служби через нібито незареєстровану господарську діяльність з несплатою податків.

Вони містять запрошення прийти до податкової, надати пояснення і підписати протокол про адміністративне правопорушення. Причина – отримання коштів за продажі "Новою поштою", що нібито доводить незареєстровану діяльність без відкриття ФОП та, відповідно, ухилення від сплати податків.

Боротьба з ухиленням від оподаткування – це вічна історія. За різними даними, до 40 відсотків української економіки перебуває в "тіні", що призводить до втрат бюджетом сотень мільярдів гривень. І боротися з цим явищем потрібно. Проте в даному випадку, здається, чиновники дали "в штангу" у своєму прагненні викрити злісних неплатників податків. Бо, як діляться досвідом деякі отримувачі таких листів, подібні запрошення надходять за платежі у пару тисяч (а то і сотень) гривень на місяць.

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У коментарях до оригінального допису бухгалтера Людмили Боднар у соцмережі Threads чимало людей написали про отримання подібних листів та поділилися своїм досвідом походів до податкової, де їм запропонували відкрити ФОП і сплатити податки, або ж сплатити штрафи за незареєстровану діяльність.

Звісно, більшість людей незадоволені такою ситуацією, адже не кожен продаж є проявом ухилення від сплати податків - більшість із нас колись продавали особисті речі. Ситуація викликала "обурення" (чи стала черговим приводом для піару) навіть у народних депутатів з фінансового комітету парламенту, а кому, як не їм, "топити" за сплату податків до держбюджету (якщо дійсно має місце ухилення від цього обов'язку).

У самій Податковій службі відреагували на скарги, заявивши, що податківці не викликали листами осіб, які "здійснили лише 2 перекази по 100 гривень, як про це поширюється в мережі".

"Понад 162,7 мільйона гривень через 97,5 тисяч грошових переказів загалом отримали більше 3 тисяч осіб за три тижні березня. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП. До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень", - йдеться у заяві ДПС.

Також там повідомили, що серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів на рахунок однієї фізичної особи – 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. А найменша кількість транзакцій – 5.

"З такими податківцями ворогів не треба"

Історія про інтернет-платформи та податкову вже налічує кілька місяців і кожного разу виринає у різних проявах.

Цікаво, що ще у квітні Податкова служба спростувала інформацію про масові штрафи для людей, що продають речі на OLX, Prom.ua і у соцмережах, як і те, що відомство автоматично відстежує усі грошові перекази (навіть, якщо люди просто продають онлайн особисті речі).

"Наголошуємо: продаж індивідуального майна (особистих речей) не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства", - йшлося у повідомленні прес-служби.

У ДПС тоді зазначили, що лише систематичний продаж однорідного асортименту товарів має ознаки підприємницької діяльності (а отже, якщо ви продаєте, умовно, старий дитячий одяг у великих кількостях – будьте готові, що вас назвуть "бізнесменом"). А посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється для того, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме серед підприємців.

Однак ситуації, які описують українці в соцмережах зараз, свідчать, що податкові органи перестаралися у своєму прагненні вивести на чисту воду злісних "ухилянтів" від оподаткування. На це відреагували і народні депутати.

Так, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев опублікував в своєму Telegram-каналі скріншот з описом схожої ситуації.

У своєму дописі депутат звернувся до податківців з питанням про те, звідки взялася здатність будь-яку нормальну ідею на практиці викривити до навпаки, дискредитувавши систему.

"Це якийсь вірус? Чи настільки вам байдуже на те, що ви робите, і як це сприймається? Невже вас настільки не хвилює результат?", - написав він.

Гетманцев наголосив, що підприємницька діяльність без реєстрації та сплати податків - зло, яке потрібно викорінити, і, вочевидь, таке доручення і отримують працівники ДПС. Проте у реальності дехто заходить занадто далеко.

"Замість того, аби виявити дійсно незареєстрований бізнес і розібратися з ним, ви суцільним порядком розсилаєте листи щастя всім без виключення? За 200 гривень? Ви порахували, скільки державі коштує таке ваше адміністрування? Ви уявили, як ви цим дискредитуєте і себе, і державу? З такими податківцями ворогів не треба", - відреагував нардеп, попросивши керівництво Податкової негайно звернути на це увагу.

Перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк також не стримав обурення, назвавши "листи щастя" від Податкової за 200 гривень абсолютно безглуздим витрачанням ресурсу держави, що дискредитує, в першу чергу, саму податкову.

"Я дуже сподіваюсь, що це "ексцес виконавця" на рівні звичайного податківця, який трохи забув, чому фіскальні органи мають таку погану репутацію. І що так само йому це швидко нагадають його колеги самостійно ", - написав Железняк.

Він навів дані, що серед близько 3 тисяч запитів з метою з'ясування походження коштів, надісланих за три тижні березня, 706 стосуються сум менше 10 тисяч гривень, а 6 – взагалі менше, ніж 1 тисяча гривень.

"Ось яку системну підприємницьку діяльність веде людина, яка за три тижні наторгувала на суму менше ніж 250 доларів загального обсягу? Це скільки вона теоретично заробила, 1-1,5 тисячі гривень? Ви на зарплату інспектора та папір більше витратите, ніж податків з цього отримаєте", - висловився депутат.

Штрафи – семизначні, але вину ще треба довести

УНІАН поспілкувався з адвокатом АО Leshchenko & Partners Данилом Трясовим, аби розібратися, наскільки правомірними є такі листи із запрошенням на "бесіду", та що робити в разі їх отримання.

Адвокат зауважує, що з огляду відсутність повної статистики викликів українців до податкових органів, складно проаналізувати кількість таких повідомлень, їх зміст та правомірність.

"Проте треба звернути увагу на те, що податкова наразі має можливість перевіряти інтернет-майданчики, де громадяни пропонують товари і послуги, і таким чином виявляти незареєстрованих підприємців", - попереджає Трясов.

Він наголошує, що чинне законодавство дозволяє громадянам продавати особисті речі — такі як старі меблі, техніка, книги чи інші предмети вжитку — через онлайн-майданчики без обов’язку реєструватися як ФОП і сплачувати податки, але за умови, що такі продажі мають епізодичний характер, речі не купувалися з метою перепродажу, і відсутні ознаки системності чи комерційної мети.

Якщо ж фізичні особи здійснюють онлайн-торгівлю без відкриття ФОП, за такі дії передбачена законом адміністративна відповідальність.

Так, за словами адвоката, провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 грн). Також можлива конфіскація виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і отриманого доходу.

Якщо ж особа протягом року вже скоювала таке ж правопорушення або отримала дохід у великих розмірах, штраф збільшується і складає вже від 34000 до 85000 гривень.

Проте, як зазначає Данило Трясов, факт систематичності продажу податкова повинна довести у суді, тому на практиці судді часто виносять рішення на користь особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

"Рішення виноситься на підставі того, що у діях продавців наявність складу правопорушення є передчасним та ґрунтуються на припущеннях, а усі сумніви щодо доведеності вини продавця повинні тлумачитися на його користь", - пояснює адвокат.

Також, за його словами, бувають випадки, коли особи здійснюють підприємницьку діяльність без реєстрації та сплати податків, при цьому отримують великі доходи, що, у свою чергу, призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних обсягах.

У таких випадках цими особами може зацікавитись Бюро економічної безпеки та у подальшому кваліфікувати дії таких осіб, як ухилення від сплати податків, а за це передбачається вже кримінальна відповідальність.

Що робити при отриманні листа

Юрист звертає увагу, що в разі отримання такого "листа щастя" не варто одразу панікувати (звісно, якщо ви впевнені у тому, що не здійснюєте онлайн–торгівлю товарами без реєстрації ФОП, і що у ваших діях відсутня систематичність та комерційна мета).

За словами Данила Трясова, в першу чергу, треба звернути увагу на саму форму повідомлення про запрошення до контролюючого органу: чи дійсно відправник такого повідомлення - податковий орган, а не шахраї.

"По-друге, дане повідомлення носить рекомендаційний характер у формі запрошення платника податків до контролюючого органу, тому одразу бігти в суд і оскаржувати таке повідомлення результату ніякого не дасть. Проте і ігнорувати таке повідомлення не варто", - наголошує адвокат.

По-третє, він рекомендує обов’язково звернутись до контролюючого органу, ознайомитись з усіма матеріалами та надати письмові пояснення по суті.

У разі складання податковими органами протоколу про адміністративне правопорушення, який потім направляється до суду для розгляду адміністративної справи, слід обов’язково внести свої заперечення та зауваження до такого протоколу. Данило Трясов наголошує, що це в подальшому може позитивно вплинути на результат розгляду справи у суді. Крім цього, вже на даному етапі не зайвою буде допомога адвоката, який допоможе розібратися у юридичних тонкощах.

(Не)безпечні онлайн-платформи

Очевидно, що історія про торгівлю на онлайн-майданчиках матиме продовження, бо вже і уряд схвалив законопроєкт, яким передбачається автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи на кшталт OLX, Prom, Uklon, Bolt, Rozetka, та їх оподаткування.

Таким чином, після того, як цей документ підтримає Верховна Рада, необхідність сплати податків з таких продажів буде закріплена на законодавчому рівні, й під оподаткування підпадатимуть навіть такі види діяльності, як надання в оренду житлової та нежитлової нерухомості й транспортних засобів, а також особисті послуги, що раніше перебували "сірій" зоні.

З одного боку, це може частково вирішити проблему "листів щастя" від податкової, адже деякі українці дійсно деколи продають товари чи надають послуги з прийняттям оплати на власну картку без відкриття ФОП. І таке нововведення дасть їм змогу легалізувати свою діяльність – якщо вона дійсно є системною і приносить регулярний дохід. Однак з іншого, вже зараз українці переживають, що не зможуть продати навіть одяг, з якого виросла дитина, чи вживаний візочок, не сплативши податки, чи більше того – штраф за нібито незаконну підприємницьку діяльність.

Слід зазначити, що законопроєкт (якщо вірити заявам урядовців та пояснювальній записці) не має на меті закрутити гайки для всіх без винятку. Адже, як пояснюють експерти, реєструватися на онлайн-платформі та відкривати спецрахунок потрібно буде лише тим особам, які мають постійний заробіток та багатотисячні річні обороти. І в цілому законопроєкт дає можливість продавцям та іншим особам, що знаходять клієнтів через онлайн-платформи (таксистам, кур'єрам, репетиторам тощо), працювали в "білу", сплачуючи податок за пільговою ставкою (5% з доходу плюс 5% військового збору).

Знову ж таки, як зазначалося вище, Податкова не має розглядати продаж особистих речей як підставу для виписування штрафів.

Але будь-які новини про додаткові податки і збори викликають справедливе роздратування у людей, які й без того втомлені від війни та складної економічної ситуації з постійним зростанням цін. І це роздратування посилюється від того, що часто поза увагою контролюючих органів залишаються багатомільйонні оборудки ділків найвищого рівня та інші корупційні справи, які дійсно завдають серйозних збитків державному бюджету, знекровленому війною. А фокус уваги при цьому несправедливо зміщується на звичайних українців, які намагаються заробити зайву копійчину. Боротьба з "тінню" має вестися на всіх рівнях - лише тоді можна говорити про її результативність і справедливість.

… Ситуація з "листами щастя" від податкової демонструє, наскільки тонкою є межа між спробами упорядкувати надходження до бюджету та безглуздим бюрократизмом. Бажання вивести економіку з "тіні" – правильна мета, однак підхід до її досягнення має бути обґрунтованим і розумним. Інакше держава ризикує не лише остаточно втратити довіру громадян, а й поховати саму ідею справедливого оподаткування, перетворивши її на фарс та чергове джерело стресу для людей, які просто намагаються продати старий велосипед чи мобільний телефон.

Катерина Жирій