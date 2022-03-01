Американська фінансова корпорація Mastercard заблокувала доступ до своєї платіжної системи багатьом російським фінустановам.
На такий крок компанія пішла через санкції проти РФ, введені через вторгнення країни-агресора в Україну. Про це йдеться в заяві глави Mastercard Майкла Мібаха.
"В результаті введення санкцій ми заблокували багатьом фінансовим інститутам доступ до платіжної системи Mastercard", - заявив глава корпорації.
За його словами, Mastercard найближчими днями продовжить працювати з регуляторами, для того, щоб повною мірою виконувати свої зобов'язання.
Раніше США заблокували для американців будь-які фінансові транзакції за участю Банку Росії.