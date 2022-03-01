Mastercard найближчими днями продовжить працювати з регуляторами, для того, щоб повною мірою виконувати свої зобов'язання.

Американська фінансова корпорація Mastercard заблокувала доступ до своєї платіжної системи багатьом російським фінустановам.

На такий крок компанія пішла через санкції проти РФ, введені через вторгнення країни-агресора в Україну. Про це йдеться в заяві глави Mastercard Майкла Мібаха.

"В результаті введення санкцій ми заблокували багатьом фінансовим інститутам доступ до платіжної системи Mastercard", - заявив глава корпорації.

За його словами, Mastercard найближчими днями продовжить працювати з регуляторами, для того, щоб повною мірою виконувати свої зобов'язання.

Раніше США заблокували для американців будь-які фінансові транзакції за участю Банку Росії.

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