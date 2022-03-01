Цей захід є відповіддю на воєнне вторгнення Росії в Україну.

США заблокували для американців будь-які фінансові транзакції за участю Банку Росії.

Аналітики агентства Reuters оцінюють цей крок як нищівний удар по російській економіці, повідомляє "Голос Америки".

Цей захід є відповіддю на воєнне вторгнення Росії в Україну.

Суворі фінансово-економічні санкції, введені Вашингтоном проти Росії, також забороняють доларові операції Мінфіну РФ і російському Фонду національного добробуту. І Банк Росії, і ФНД позбавляються доступу до своїх активів у США.

Очікується, що ці заходи призведуть до стрибка інфляції в Росії і значного відтоку капіталу з країни, в якій курс долара вже перевищив позначку у 100 рублів.

"Наша мета - зробити так, щоб російська економіка пішла на спад, якщо президент Путін вирішить продовжувати вторгнення в Україну, і у нас є інструменти, щоб продовжувати ці (санкції) й далі", – заявив високопосадовець Білого дому.

Міністерство фінансів підтвердило в понеділок, що санкції запроваджено стосовно Російського фонду прямих інвестицій і його глави Кирила Дмитрієва.

"Скриня військових резервів Путіна оцінюється в 630 мільярдів доларів, але вона має значення, тільки якщо Путін може нею користуватися, щоб підкріплювати російську валюту, продаючи ці резерви і купуючи на них рублі. Після (запровадження) сьогоднішніх обмежень це стане неможливим, і всі побачать, що (фінансова) "Фортеця Росія" – це міф", – пояснив представник адміністрації.

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