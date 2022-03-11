Всього в Росії працюють 30 готелів Marriott / Ілюстрація REUTERS
Мережа готелів Mariott закриває офіс в Москві.
Також мережа призупиняє всі майбутні проекти з розвитку готелів та інвестицій в Росії. Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Ми глибоко засмучені жахливим насильством над народом України", - йдеться в повідомленні компанії.
Всього в Росії працюють 30 готелів Marriott. Раніше про подібні рішення заявили мережі Hilton та Hyatt.
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