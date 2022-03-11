Компанії призупинили обслуговування російських та білоруських клієнтів.

Американський розробник антивіруса NortonLifeLock Inc. і чеський розробник Avast припинили випуск своєї продукції для користувачів з Росії та Білорусії.

Також компанії призупинили обслуговування російських і білоруських клієнтів. Про це йдеться в повідомленнях компаній.

"У зв'язку з нещодавніми подіями та відповідно до правил експортного контролю ми не можемо приймати нові замовлення або надавати допомогу зараз", - йдеться в повідомленні компанії NortonLifeLock Inc.

"Avast глибоко засмучений українським конфліктом. У нас є співробітники та клієнти в обох країнах, і ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Ми приділяємо першочергову увагу забезпеченню безпеки наших людей і наданню підтримки та допомоги, яких вони і їхні сім'ї потребують в цей непростий час", - йдеться в заяві Avast.

Avast продовжує виплачувати їм повну заробітну плату і допомагає у тимчасовому переїзді та, на їхнє прохання, деяким сім'ям, які перебували в зонах підвищеного ризику.

"Ми негайно скасували доступність усіх наших продуктів у Росії та Білорусі та призупинили всі маркетингові та збутові операції в цих країнах", - йдеться у заяві.

У компанії додали, що бізнес, який приносить близько 2,5 мільйона доларів США податку з продажу щороку лише російському уряду, жодним чином не братиме участі у діях Росії. Тому призупинення бізнесу компанії в Росії та Білорусі є правильним, оскільки вони засуджують дії Росії в Україні.

"В Україні ми підтримуємо та розширюємо пропозиції наших продуктів. Ми безкоштовно надаємо користувачам-платникам розширення їхніх ліцензій. Користувачі наших безкоштовних продуктів тепер можуть безкоштовно отримати наші продукти преміум-класу. Враховуючи поширення дезінформації, підтримка доступу українців до безпечного, необмеженого інтернет-з'єднання для отримання та обміну точною інформацією про конфлікт є надзвичайно важливою", - підсумували в компанії.

Війна проти України: