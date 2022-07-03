Компанія припинить його роботу 1 вересня, а 20 липня буде останнім днем, коли гаманець можна буде поповнити.

Компанія Meta ухвалила рішення про закриття проекту цифрового гаманця для криптовалют Novi

Про це повідомляє Bloomberg.

Користувачам Novi рекомендують якомога швидше зняти кошти. При цьому компанія обіцяє перевести залишки коштів на банківські рахунки клієнтів і дебетові картки після останнього дня роботи Novi.

Роботу криптогманця буде припинено 1 вересня, а 20 липня буде останнім днем, коли гаманець можна буде поповнити.

Meta і криптовалюта:

У жовтні 2021 року компанія розпочала "малий пілот" Novi.

Гаманець був запущений без підтримки Diem, внутрішньої криптовалюти Meta, яка раніше була відома як Libra.

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