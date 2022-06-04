Вони порівнюють теперішню криптогалузь з бульбашкою доткомів на початку 2000-х років.

Опитані телеканалом CNBC гравці криптовалютної індустрії вважають, що на тлі жорсткої корекції крипторинка у найближчі роки кількість чинних цифрових токенів та блокчейнів суттєво скоротиться.

В цей момент по всьому світі налічується близько 19 тис. криптовалют. У майбутньому їх залишиться кілька десятків, говориться у матеріалі.

Криптоксперти вважають, що поштовхом до цього став недавній обвал так званого алгоритмічного "стейблкоїна" TerraUSD і пов'язаного з ним цифрового токена Luna, порівнюючи теперішню криптогалузь з бульбашкою доткомів на початку 2000-х років.

На зорі інтернету існувало безліч дотком-компаній, багато з яких не приносили ніякої доданої вартості, і в один момент ринок очистився.

За словами Бертрана Переса, генерального директора Web3 Foundation, наразі існує занадто велика кількість блокчейн-платформ і занадто багато токенів. І це збиває користувачів з пантелику.

Головний інвестиційний директор Guggenheim Скотт Майнерд підкинув ще більше песимізму, заявивши, що більшість криптовалют – "непотріб", але біткоїн і Ethereum виживуть, хоч й суттєво впадуть в ціні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що біткоїн впав майже на 50% від свого рекорду та потягнув за собою інші криптовалюти. Зараз криптовалюта коштує $29 569 – тоді як ще в листопаді фіксували пікову ціну $69 тисяч.

Криптогравці наголошують, що зараз біткоїн і весь ринок знаходиться в короткостроковому "ведмежому" циклі. На вартість активів тисне безліч факторів, зокрема війна в Україні і санкції проти РФ.

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