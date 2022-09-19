На грошове утримання військовослужбовців було витрачено 87,8 млрд грн в серпні.

У серпні касові видатки загального фонду держбюджету на утримання військовослужбовців порівняно з липнем зросли на 41,6%.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

"499 млрд грн (у серпні – 112,4 млрд грн) – на оплату праці з нарахуваннями, або 41,6 % загального обсягу видатків за період з 24 лютого по 31 серпня цього року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 375,6 млрд грн (у серпні – 87,8 млрд грн)", – йдеться в повідомленні.

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Станом на липень на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 287,8 млрд гривень, серед них у липні – 62 млрд грн, що на 41,6% більше, ніж минулого місяця. У червні було спрямовано 75,7 млрд грн.

Як свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України, загалом від початку повномасштабної агресії РФ в Україні загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 1200,8 млрд гривень.

У серпні видатки становили 212,7 млрд гривень. У структурі цих видатків найбільші частки припадають на оплату праці (499 млрд грн) та на підтримку Збройних Сил України, з урахуванням придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (149,7 млрд грн).

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформація про нібито скасування виплати 15 мільйонів гривень родинам загиблих захисників України, які було запроваджено в лютому, не відповідає дійсності.

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