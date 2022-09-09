Порівняно з попереднім кварталом ВВП зменшився на 19,1%.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

При цьому наголошується, що в порівнянні з попереднім кварталом ВВП зменшився на 19,1%.

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Прогнози під час війни:

За даними Національного банку, економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

8 червня 2022 року Світовий банк прогнозував різке падіння економіки в Україні.

Світовий банк різко погіршив свій прогноз щодо світової економіки: глобальне зростання може впасти до 2,1% у 2022 році та 1,5% у 2023 році. Це буде менше, ніж 5,7% зростання минулого року і початковий прогноз 4,1% на цей рік.

Війна в Україні та держбюджет:

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджету у 2024 році.

3 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

15 серпня через війну в Україні збільшили видатки держбюджету.

За даними радника президента України з економічних питань Олега Устенка, річний дефіцит держбюджету в умовах продовження війни досягне наприкінці 2022 року 50 млрд доларів, або близько 30-35% ВВП.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет був виконаний з дефіцитом в сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – в сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту в сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн.

8 вересня 2022 року в Мінфіні повідомили про те, що в держбюджеті-2023 буде передбачено скорочення витрат всіх органів влади.

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