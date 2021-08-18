Економіка України зросла на 5,4%, а в другому кварталі 2020 року скоротилася на 11,2%, констатує економіст.

Економіка України, тобто національний валовий внутрішній продукт виріс у другому кварталі 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5,4%.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook економіст Дмитро Боярчук, в порівнянні з торішнім падінням на 11,2% зростання на 5,4% виглядає мізерним.

Читайте такожУ Держстаті розповіли, що відбувається з економікою України

"ВВП у другому кварталі 2021 виріс на 5,4%. Це мізер після торішнього провалу на 11,2%", - прокоментував Боярчук.

Експерт додав, що підтримати зростання української економіки в поточному році зможе тільки подальше зміцнення гривні щодо долара і євро.

"Єдине, що рятує картинку - це валютна інфляція. Але те свято ненадовго з нами. Схоже, економічного прориву в цьому році нам теж не бачити. Може в наступному пощастить?"- підкреслив Боярчук.

ВВП: що необхідно знати

ВВП - це макроекономічний показник, що показує ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

За даними Держстату, валовий внутрішній продукт України в другому кварталі 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,4% в річному вираженні.

Нацбанк погіршив оцінку зростання ВВП в II кварталі поточного року до 7,5% з 8,7% у квітневому прогнозі.

У III кварталі Нацбанк прогнозує зростання ВВП на 3,6%, а в IV кварталі – на 5,8%.

При цьому НБУ зберіг прогноз зростання реального ВВП у 2021 році на рівні 3,8%, надалі економіка, за оцінками регулятора, буде рости на близько 4% щорічно.

Автор: Богдан Слуцький