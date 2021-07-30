У III кварталі Нацбанк прогнозує зростання ВВП на 3,6%, а в IV кварталі – на 5,8%.

Нацбанк погіршив оцінку зростання ВВП у II кварталі поточного року до 7,5% з 8,7% у квітневому прогнозі.

Такі дані наведені в липневому інфляційному звіті регулятора.

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"Зберігався негативний вплив нижчого торішнього врожаю на експорт, харчову промисловість і сільське господарство (зокрема, тваринництво через зниження рентабельності внаслідок подорожчання кормів). Негативно вплинув на сільське господарство і пізніший на тиждень старт жнив. Обсяги зібраного врожаю в червні, за оперативними даними, були нижчими, ніж минулого року. Як наслідок, оцінка ВВП у II кварталі погіршена до 7,5% р / р", - йдеться у звіті.

У III кварталі Нацбанк прогнозує зростання ВВП на 3,6%, а в IV кварталі – на 5,8%.

При цьому НБУ зберіг прогноз зростання реального ВВП у 2021 році на рівні 3,8%, надалі економіка, за оцінками регулятора, буде рости на близько 4% щорічно.

"Стійкий споживчий попит і сприятливі умови зовнішньої торгівлі компенсують втрати економіки України через посилення карантину взимку і навесні. Попри це, НБУ зберіг прогноз зростання реального ВВП у 2021 році на рівні 3,8%. Крім високого приватного споживання, цьому сприятимуть значний попит на товари українського експорту, а також пожвавлення інвестиційної діяльності підприємств", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що стале відновлення світової економіки збільшуватиме попит на товари українського експорту. Поліпшення фінансових результатів підприємств та активізація кредитування сприятимуть зростанню інвестиційної діяльності. Разом зі збільшенням приватного споживання це стимулюватиме нарощування імпорту.

Прогноз інфляції

Національний банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 8% до 9,6% у 2021 році. При цьому Нацбанк залишив прогноз зростання реального ВВП незмінним - на рівні близько 4% у 2021-2023 роках.

Автор: Катерина Жирій