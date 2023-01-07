Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року становили 28,5 млрд доларів.

Міжнародні резерви України у грудні зросли на 1,9% і станом на 1 січня становили 28,5 млрд дол.

"Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року, за попередніми даними, становили 28,5 млрд дол. США (28 491,0 млн дол. США). У грудні вони збільшилися на 1,9% завдяки стійким надходженням від міжнародних партнерів та зменшенню чистого продажу валюти Національним банком", - йдеться у повідомленні прес-служби Національного банку України.

Зокрема, упродовж місяця Україна отримала 4,5 млрд дол. США (в еквіваленті).

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З них близько 2 млрд дол. – від США, 598,7 млн дол. – від Європейського Союзу; 540,7 млн дол. – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), 402 млн дол. – від Світового банку, 367,8 млн дол. – від уряду Канади, 528,9 млн дол. – від інших міжнародних кредиторів.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - наголосили у фінустанові.

Міжнародна фінансова допомога для України - що потрібно знати

Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку, відповідно до балансових даних, - близько 32,1 млрд дол.

Найбільша фінансова допомога надійшла від США – 12 млрд дол., Євросоюзу – 8 млрд дол., МВФ – 2,7 млрд дол., Канади – 1,9 млрд дол. США, Німеччини – 1,6 млрд дол.

В цілому упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9% через здійснені валютні інтервенції з продажу валюти для підтримки курсу гривні.

За прогнозом МВФ, у річному обчисленні рівень інфляції в Україні поступово зменшиться з 30% наприкінці 2022 року до 22,5% наприкінці 2023 року.