Макроекономічний прогноз: якою буде економіка України у 2023 році

Як зміниться у 2023 році валовий внутрішній продукт України, на які інфляцію та курс гривні чекати? Провідні економісти країни повідомили агенції УНІАН свої прогнози на цей рік.

Рік, що минає, став найтрагічнішим в історії незалежної України через жорстоку війну, яку розпочала Росія під управлінням кривавого диктатора. Це вторгнення стало руйнівним у тому числі для національної економіки. Економісти, що позаминулого року розробляли прогнози на 2022 рік, не могли і подумати про те, наскільки радикально зміниться наша реальність.

Минулого року економіка України очікувано зазнала карколомного падіння через повномасштабну війну. У Міністерстві економіки зазначили, що продовження атак рашистів на об’єкти енергетичної інфраструктури, які розпочалися в жовтні, може призвести до ще більшого падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України, ніж прогнозувалося.

Перший заступник міністра економіки Денис Кудін повідомив, що російські обстріли енергетичної інфраструктури збільшили темпи спаду національної економіки в листопаді 2022 року до листопада минулого до 41 відсотка. В цілому на 2022 рік прогноз падіння ВВП уряд погіршив з 32 до 33,2 відсотка.

"Наш прогноз - мінус 33,2 відсотка. Ми його дещо погіршили внаслідок атак на енергосистему після 23 листопада і 5 грудня", - сказав Кудін.

Інфляція ж у листопаді, за даними Державної служби статистики, склала 26,5 відсотка у річному вимірі, і в 2023 році на значне її сповільнення очікувати не доводиться. За словами першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко, проблеми з енергетикою, спричинені ракетними обстрілами росіянами критичної інфраструктури, можуть вплинути на зростання інфляції в першому кварталі 2023 року.

Така висока інфляція, звісно, відбивається на гаманцях українців, які стикнулися зі зниженням доходів чи взагалі втратою роботи. За даними Держстату, ціни на продукти харчування за рік зросли на 35 відсотків, найбільше – майже вдвічі – подорожчали яйця. Також значно зросли ціни на фрукти і овочі. Ціни на транспорт зросли на 40 відсотків, зокрема, паливо та мастила подорожчали на 59 відсотків.

Не менш різко за минулий важкий рік девальвувала національна валюта. Якщо перед вторгненням росіян на нашу землю курс гривні до долара коливався в межах 29 грн/дол., то наразі готівковий курс складає приблизно 40 грн/дол. Національний банк же з початку повномасштабної війни зафіксував офіційний курс гривні, який до цього був плаваючим. У перший день вторгнення курс був зафіксований на рівні 29,25 грн/дол., пізніше, у липні, регулятор послабив його на 25 відсотків – до 36,57 грн/дол. і поки що не планує змінювати його чи відпускати гривню у вільне плавання.

Очікування від року, що настав

Що стосується очікувань від року, що настав, то озвучені прогнози, звісно, не можуть точно відобразити, що чекає національну економіку через продовження війни і відповідну невизначеність. Згідно з консенсус-прогнозом провідних економістів країни, у 2023 році очікується зростання валового внутрішнього продукту України на 3,25 відсотка при споживчій інфляції на рівні 21,5 відсотка та курсі національної валюти у 41 гривню за долар США.

У Міністерстві економіки прогнозують цього року скромне зростання ВВП на 3,2 відсотка після карколомного минулорічного падіння. Прогноз базується на тому сценарії, що активна фаза бойових дій закінчиться влітку.

Щодо курсу долара, то в уряді заклали в прогноз повільну девальвацію національної валюти. Згідно з прогнозом, який закладено в бюджет на 2023 рік, середньорічний курс долара буде складати 42,2 грн/дол., на кінець року - 45,8 грн/дол. Інфляція ж очікується на рівні 28 відсотків.

Національний банк у жовтневому прогнозі передбачав зростання ВВП у 2023 році на 4 відсотка та інфляцію у 21 відсоток на кінець року. Але вже у грудні в НБУ заявили про погіршення прогнозу через ракетні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. Свій оновлений прогноз регулятор опублікує в січні 2023 року.

"Щодо ВВП у цьому році, скоріш за все, падіння буде трохи глибшим, ніж очікувалося в жовтневих прогнозах. На цей рік навіть при нашому базовому, відносно оптимістичному сценарії зростання ВВП буде дуже млявим і набагато нижчим, ніж ті 4 відсотка, які ми допускали в жовтневому прогнозі", - заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Міжнародні організації також висловили своє бачення стану української економіки в цьому році. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, після падіння майже на третину в 2022 році реальний ВВП України може незначно зрости приблизно на 1 відсоток у 2023 році. Інфляцію фонд прогнозує на рівні 22,5 відсотка. Світовий банк же очікує зростання ВВП України на 3,3 відсотка в 2023 році та інфляцію у 20 відсотків.

Макроекономічні прогнози на 2023 рік

ВВП, % Інфляція, % Курс, грн/дол. МВФ 1 22,5 - Світовий банк 3,3 20 - Мінекономіки 3,2 28 45,8 Нацбанк 4 21 - ICU 4 24 40,2 Dragon Capital -5 18 43 Concorde Capital -7 22 41 SenseBank 5,5 18 40,65 Консенсус (медіана) 3,25 21,5 41

Група ICU, голова департаменту макроекономічних досліджень Віталій Ваврищук:

Український ВВП поступово відновлювався протягом травня-вересня, аж поки масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі не зупинили цю тенденцію. Протягом березня та квітня – найгірших місяців для української економіки – ВВП скоротився на 45-50 відсотків. У наступні місяці цей показник покращився до -35 відсотків завдяки відступу російської армії з північних областей та покращенню безпекової ситуації.

Багато внутрішньо переміщених осіб повернулися до домівок, що дало змогу бізнесу відновити робочу силу. Кредитування залишалося доступним для малого та середнього бізнесу завдяки урядовим програмам. Економіка також значно виграла від відновлення логістики, адже "Укрзалізниця" доклала зусиль для збільшення пропускного потенціалу. Із серпня став можливим експорт зернових та олійних через чорноморські порти.

Проте з жовтня з’явився новий негативний фактор, що загрожує економічному відновленню, – руйнування енергетичної інфраструктури через російські ракетні обстріли. За оцінками урядовців, наразі зруйновано понад 40 відсотків енергетичної інфраструктури – як потужностей із генерування, так і передачі електроенергії. Відключення електроенергії залишаються частими та тривалими й охоплюють області, що до війни виготовляли понад 55 відсотків ВВП.

Ми не очікуємо помітного економічного відновлення в 2023 році через слабкість внутрішнього попиту та все ще значні обмеження експортної логістики. Ми зберігаємо наш прогноз зростання реального ВВП цього року на рівні 4 відсотків. Наш прогноз на рік, що настав, базується на припущеннях поступового зниження інтенсивності бойових дій, покращення безпекової ситуації та часткового повернення біженців. Водночас ми не припускаємо отримання Україною репарацій та відновлення прямих іноземних інвестицій.

Наш прогноз уповільнення інфляції також підкріплюється ще двома новими аргументами. По-перше, ми вважаємо, що НБУ не буде поспішати послаблювати курс гривні настільки, як ми очікували раніше. Ми зараз прогнозуємо, що до кінця 2023 року офіційний курс долара зросте приблизно до 40 грн, хоча раніше очікували курс 45 грн. По-друге, через скорочення реальних доходів домогосподарств уряд, імовірно, не буде підвищувати тарифи на комунальні послуги або ж погодиться лише на символічне підвищення цього року. Тож ми прогнозуємо зниження інфляції до 24 відсотків наприкінці 2023 року.

Зважаючи на значні очікувані обсяги міжнародної фінансової допомоги, НБУ більше не має причин поспішати з подальшою девальвацією гривні після того, як знизив курс гривні до долара на 25 відсотків наприкінці липня. Водночас ми вважаємо, що певне послаблення курсу в цьому році можливе з урахуванням наступного: на девальвації гривні може наполягати МВФ, адже поточний обмінний курс створює значні дисбаланси на валютному ринку. Державний бюджет на 2023 рік базується на середньорічному обмінному курсі 42,2 грн/дол. Якщо курс гривні залишиться на поточному рівні, то доходи бюджету та запозичення можуть виявитися недостатніми для виконання плану. З урахуванням цих міркувань ми очікуємо, що офіційний курс гривні до долара дещо послабиться до 40 грн/дол. до кінця 2023 року.

Dragon Capital, головний економіст Олена Білан:

Негативний вплив на економіку України від відключень електроенергії в результаті обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури поки що був помірним.

Проте, обстріли, ймовірно, продовжаться, а зростання попиту на електроенергію взимку змусить збільшувати масштаб та тривалість відключень електроенергії взимку. Зважаючи на це, ми погіршили прогноз реального ВВП в цьому році на 2 в.п. до мінус 32 відсотків р/р, та зберегли прогноз на 2023 р. без змін на рівні мінус 5 відсотків р/р, незважаючи на зміну ключового припущення щодо перебігу війни.

Прогноз ВВП на рік, що настав, базується на припущенні, що Україна буде поступово звільняти окуповані території, та зможе закінчити гарячу фазу війни на прийнятних умовах цього року, орієнтовно ближче до осені. Раніше ключовим припущенням макропрогнозу було тривале продовження війни та виснаження.

Ми очікуємо, що в результаті суттєвого зниження військових ризиків робота ключових морських портів буде повністю розблокована, з-за кордону повернеться принаймні половина вимушених мігрантів (приблизно 4 млн людей), а український приватний бізнес відновить інвестиційну діяльність. Але, зважаючи на пошкодження виробничих потужностей ворогом та руйнування логістичних ланцюжків, темпи початкового пост-воєнного економічного відновлення будуть помірними і недостатніми, щоб компенсувати економічні втрати на початку 2023 р., викликані атаками на енергетичну інфраструктуру. Запуск широкомасштабної програми відновлення української економіки, скоріше за все, потребуватиме часу і розпочнеться вже у 2024 р.

Ми очікуємо, що золотовалютні резерви НБУ залишатимуться вище безпечного рівня, який ми оцінюємо близько 20 млрд дол. Це дозволить НБУ тримати офіційний курс гривні до долара на поточному рівні 36,57 грн/дол. до кінця третього кварталу 2023 року, коли очікуване завершення гарячої фази війни дасть змогу розпочати повернення до гнучкого курсоутворення та інфляційного таргетування.

У післявоєнний період структура попиту і пропозиції валюти на міжбанківському ринку суттєво зміниться. Експортні надходження зростуть в результаті розблокування портів, витрати мігрантів за кордоном суттєво знизяться, так само як і непродуктивні відтоки капіталу, але при цьому стрімко зростатиме імпорт. Скоріше за все, в перші післявоєнні місяці на ринку зберігатиметься відносно невеликий дефіцит валюти на міжбанку, тому ми очікуємо помірну девальвацію гривні в четвертому кварталі 2023 року до 43 грн/дол. США.

Основним ризиком для прогнозу залишають розвиток військової ситуації та масштаб пошкоджень критичної інфраструктури. Також тривала затримка міжнародної допомоги або суттєве зменшення її обсягів, особливо в першому кварталі 2023 року, може спровокувати стрімку втрату золотовалютних резервів Нацбанком та вимушену девальвацію гривні.

Аналітики Concorde Capital:

Згідно з прогнозом, очікується спад реального ВВП у мінус 7 відсотків у 2023 році, споживча інфляція у 22 відсотки на кінець року та готівковий курс гривні до долара на рівні 41 грн/дол. Очікуємо, що режим фіксованого курсу залишиться протягом 2023 року, з незмінним курсом 36,6 грн/дол.

Дефіцит бюджету за прогнозом складе 1,4 трлн гривень у 2023 році (за умови грантового фінансування доходів бюджету від США по 1,5 млрд доларів на місяць).

Є шанс уникнути "емісійного" фінансування за умови злагодженої роботи НБУ та Мінфіну. Але викуп Нацбанком нових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), скоріш за все, залишатиметься фактором перестрахування на випадок, якщо зовнішня підтримка бюджету буде затримуватися.

Обстріли енергетичної інфраструктури – і, відповідно, обмеження енергетичних потужностей – будуть основним чинником стримування економічного відновлення як мінімум протягом періоду високого споживання електричної потужності, тобто у 4 кварталі 2022 року та 1 кварталі 2023 року. У четвертому кварталі минулого року не варто розраховувати на падіння ВВП кращого за 40 відсотків у річному вираженні.

Sense Bank, начальник аналітичного відділу Олексій Блінов:

За нашими оцінками, скорочення реального ВВП України у 2022 році становитиме 32,5 відсотка. Якщо влітку спостерігався помітний тренд посилення економічної активності, то восени ситуація змінилася у бік погіршення через цілеспрямовані ворожі обстріли енергетичної інфраструктури та викликані ними вимушені вимкнення електроенергії. За нашими оцінками, негативний вплив цього чинника на економіку у вересні-жовтні був мінімальним, проте він стрімко зріс у другій половині листопада, зумовлюючи значне послаблення ВВП у IV кварталі 2022 року.

Продовження енергетичного тероризму є ключовим ризиком макроекономічного прогнозу на 2023 рік. Наразі наш базовий прогноз передбачає зростання реального ВВП у 2023 році на 5,5 відсотка, проте ми не виключаємо його перегляд за підсумками перебігу зими в Україні.

Ми очікуємо, що показник інфляції на кінець 2022 року становитиме 28 відсотків. Водночас спостерігається дедалі більше ознак переходу інфляції до сповільнення. На нашу думку, це станеться вже весною 2023 року. Наш базовий прогноз передбачає, що середньорічний показник споживчої інфляції в 2023 році становитиме 18 відсотків. Цілком імовірно, що Національний банк України слідом за сповільненням інфляції знижуватиме облікову ставку, очікуваний розмір якої на кінець 2023 року становить 20 відсотків річних проти нинішніх 25 відсотків.

Стан платіжного балансу України в умовах значної зовнішньої підтримки нашої держави дає змогу і надалі утримувати стабільність обмінного курсу. Водночас ми передбачаємо певний керований рух обмінного курсу в бік послаблення пізніше упродовж 2023 року. Наш базовий прогноз середньорічного офіційного курсу на 2023 рік становить 40,65 грн/дол.

Прогнози вітчизняних експертів є досить обережними на тлі значної невизначеності в умовах руйнівної війни, що цілком зрозуміло. При цьому більшість прогнозів базується на припущенні, що в 2023 році завершиться, як мінімум, фаза активних бойових дій.

Таким чином, у цьому році на нас чекає незначне зростання ВВП, трохи нижча інфляція та практично незмінний валютний курс. А головне завдання українців – працювати на перемогу, берегти себе та близьких та підтримувати наші Збройні Сили. А за перемогою прийде час з міжнародною допомогою відновлювати економіку нашої країни, яка скоро стане частиною Євросоюзу. Роботи для кожного буде багато.

Катерина Жирій