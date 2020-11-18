Від отримання траншу залежить і надання Європейським Союзом макрофінансової допомоги у сумі 600 млн євро.

Україна отримає черговий транш Міжнародного валютного фонду до кінця поточного або на початку наступного року.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

"Справді, два транші вже не отримаємо. Це точно. Зараз мова йде про отримання одного траншу або в кінці цього року, або на початку наступного. Також до цього підв'язана макрофінансова допомога ЄС, яка становить 600 млн євро", - сказав він.

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Співпраця України з МВФ: що відомо

18 листопада президент Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, під час якої повідомив, що Україна виконала всі «структурні маяки», передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду.

В Офісі президента України розраховують, що візит місії Міжнародного валютного фонду до України пройде восени, причому відбудеться він в онлайн-режимі.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співробітництва України та Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за цією програмою до кінця поточного року.

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

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Автор: Дмитро Хилюк