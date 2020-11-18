Зеленський відзвітував перед главою МВФ про реформи і заходи щодо подолання конституційної кризи

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна виконала всі "структурні маяки", передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду.

Про це він сказав у телефонній розмові з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, повідомляє 17 листопада прес-служба глави держави.

Зеленський під час розмови зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by. Так, було затверджено реформу митниці та податкової служби, Міністерство фінансів та Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі.

"На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані", – сказав президент.

Він також наголосив на тому, що послідовно підтримує незалежність Національного банку. Сторони обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики недавнього рішення Конституційного Суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства.

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Глава держави зауважив, що сьогодні як ніколи в Україні сконцентрована спільна позиція всіх антикорупційних органів, громадських організацій, дипломатичного корпусу, міжнародних партнерів для врегулювання ситуації та повного відновлення антикорупційної інфраструктури. Також Зеленський повідомив, що Україна перезапустила роботу Комісії з питань правової реформи за участі міжнародних експертів для розробки комплексних законопроєктів щодо судової реформи.

Президент наголосив, що з огляду на боротьбу з епідемією коронавірусу та економічні виклики, пов’язані з COVID-19, перший перегляд програми Фонду та початок роботи місії стане важливим сигналом для внутрішнього та зовнішнього ринку.

"Наші команди мають міцну довіру й тісно працюють, щоб якнайшвидше завершити переговори та прийняти місію МВФ", – сказав він.

Своєю чергою, Георгієва зауважила, що робота прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти хорошого прогресу. Вона також відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю голови НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ.

Співпраця України з МВФ

Голова Національного банку України Кирило Шевченко 8 листопада відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтона з метою обговорення стану і перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці України і Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за цією програмою до кінця поточного року. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за новою програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом до кінця поточного року.

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

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Автор: Олег Давигора