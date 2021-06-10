Міжнародний валютний фонд очікує від України більшого прогресу для отримання нашою країною другого траншу в рамках програми stand-by.
Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу.
"Деякого прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду необхідно більше", - сказав він.
За словами Райса, МВФ продовжує вести дискусії з Україною з приводу досягнення цілей, необхідних для виділення другого траншу кредиту.
Раніше представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україні необхідно докласти більше зусиль для забезпечення стабільності фінансової системи, незалежності центрального банку, боротьби з корупцією та інших узгоджених з Фондом реформ.
Читайте такожУ ЄС назвали головну умову для надання Україні чергового траншу
Співпраця України та МВФ
- 9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
- 12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.
- На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася в Україні завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram