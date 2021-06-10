У МВФ зазначили, що продовжують вести дискусії з Україною.

Міжнародний валютний фонд очікує від України більшого прогресу для отримання нашою країною другого траншу в рамках програми stand-by.

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу.

"Деякого прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду необхідно більше", - сказав він.

За словами Райса, МВФ продовжує вести дискусії з Україною з приводу досягнення цілей, необхідних для виділення другого траншу кредиту.

Раніше представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україні необхідно докласти більше зусиль для забезпечення стабільності фінансової системи, незалежності центрального банку, боротьби з корупцією та інших узгоджених з Фондом реформ.

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Співпраця України та МВФ

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася в Україні завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

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Автор: Катерина Жирій