Україні необхідно докласти більше зусиль для забезпечення стабільності фінансової системи, незалежності центрального банку, боротьби з корупцією і проведення інших реформ.

Міжнародний валютний фонд продовжує діалог з Україною за програмою співпраці stand-by, в рамках якої Україна може отримати близько 5 млрд дол. фінансової допомоги, однак наполягає на більшому прогресі України у проведенні реформ.

Як повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу, Україні необхідно докласти більше зусиль для забезпечення стабільності фінансової системи, незалежності центрального банку, боротьби з корупцією та інших узгоджених з Фондом реформ.

"Раніше цього року ми провели віртуальну зустріч з українською владою з приводу просування цих реформ. Дискусія була продуктивною, однак Україна має потребу в більшому прогресі", - сказав Райс.

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Україна налаштована на продовження партнерської співпраці з Міжнародним валютним фондом і виконання взятих на себе зобов'язань.

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Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що до 1 червня Верховна Рада прийме всі необхідні закони для продовження співпраці з МВФ.

Україна і МВФ: що відомо

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України із фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася в Україні без прийняття рішення про перегляд програми.

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Автор: Ганна Нагорна