Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що надходження коштів в Україну очікується протягом 2-3 днів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення четвертого траншу Україні на суму приблизно 880 мільйонів доларів. Як повідомляється на сайті МВФ, вони мають надійти в Україну протягом двох-трьох днів.

"Влада продовжує сильно працювати в рамках EFF в складних умовах, відповідаючи всім, крім одного кількісним критеріям ефективності на кінець грудня, всім структурним орієнтирам до кінця лютого та всім орієнтовним цілям", - сказано у пресрелізі.

Там відзначили, що упродовж 2023 року українська економіка виявилася стійкішою, ніж очікувалося, зокрема завдяки стійким показникам зростання, різкій дезінфляції та підтримці достатнього рівня резервів.

Відео дня

У МВФ прогнозують, що у 2024 році Україна стикнеться з деякими несприятливими факторами і очікують сповільнення темпів зростання економіки на 3-4%.

Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що надходження коштів в Україну очікується протягом 2-3 днів. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, це кошти для покриття найважливіших бюджетних видатків, які мають допомогти і далі зберігати макрофінансову стабільність.

Співпраця України з МВФ - деталі

12 лютого до Києва прибула місія МВФ для проведення зустрічей з представниками влади України та іншими партнерами. З 13 лютого під координацією МВФ розпочав роботу Фонд з розвитку спроможності України (UCDF), що передбачає фінансування розширеної технічної допомоги для реалізації програм економічних реформ українськими органами влади.

Вас також можуть зацікавити новини: