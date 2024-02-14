Фінансування початкового плану роботи UCDF сягає 27,5 млн доларів.

Фонд з розвитку спроможності України (UCDF) під координацією МВФ розпочав роботу з 13 лютого, після інавгураційного засідання Керівного комітету фонду. Проект передбачає фінансування розширеної технічної допомоги для реалізації програм економічних реформ українськими органами влади, повідомила прес-служба НБУ.

Зазначається, що учасники інавгураційного засідання Керівного комітету схвалили початковий план роботи UCDF разом із його фінансуванням у розмірі 27,5 млн доларів, що покриватимуть технічну допомогу МВФ та партнерів упродовж 2024–2028 років.

Поточні ресурси в розмірі 16,5 млн доларів надають такі країни-донори, як Нідерланди, Словаччина, Латвія, Японія та Литва. Водночас МВФ працює над тим, щоб збільшити бюджет фінансування до 65 млн доларів, долали у Нацбанку.

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"Початок роботи Фонду МВФ з розвитку спроможності України у Києві знаменує ключову віху в багатосторонніх зусиллях на підтримку амбітної програми економічних реформ українського уряду", – заявила Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник МВФ.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, робочий план UCDF зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, зокрема щодо регулювання фінансового сектора, грошово-кредитної політики. Кожен пункт плану узгоджується з реформами в межах програми EFF.

Ключові напрямки Робочого плану UCDF: фіскальні реформи (мобілізація доходів, управління державними фінансами); грошово-кредитна політика; регулювання фінансового сектору; фінансова доброчесність та боротьба з корупцією; статистика; навчальні програми для українських посадовців.

Співпраця з МВФ

У жовтні 2023 року голова Національного банку Андрій Пишний розповідав про створення Фонду розбудови спроможностей для України під координацією МВФ.

У понеділок, 12 лютого, до Києва прибула команда Міжнародного валютного фонду, щоб провести низку зустрічей з представниками влади України та іншими партнерами. Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування.

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